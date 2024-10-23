Опубликовано видео фантастической победы "Реала" с хет-триком Винисиуса

В ночь на 23 октября мадридский "Реал" в невероятном поединке Лиги чемпионов УЕФА обыграл "Боруссию" из Дортмунда. В этом матче игрок "сливочных" Жуниор Винисиус сделал первый хет-трик в карьере на уровне данного турнира, сообщает Zakon.kz.

24-летний вингер помог королевскому клубу одержать волевую победу над немецким коллективом со счетом 5:2 в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Но стоит заметить, что команда Винисиуса уходила на перерыв под недовольный гул и свист своих болельщиков, так как "мадридцы" проигрывали на "Сантьяго Бернабеу" – 0:2.

После отдыха подопечные Карло Анчелотти устроили голевое пиршество, где главной звездой стал Винисиус, который отличился три раза. Еще по одному мячу забили Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

Для Жуниора это были не только первые голы в новом сезоне Лиги чемпионов, но и первый хет-трик в его карьере в самом престижном клубном турнире Европы.

"Когда играем дома, при наших болельщиках, может случиться все, что угодно. В раздевалке мы молчали, только слушали тренера. Было сказано только одно: если забьем первыми, то вернемся в игру. Мы это сделали благодаря болельщикам и команде, которая отдала все силы. Но мы должны совершенствоваться и играть так с самого начала. Если нет, тренер не выдержит. Во втором тайме изменили не только расстановку, но и темп игры, вот как должны играть. Это наш турнир и хотим выиграть его снова". Жуниор Винисиус

Таким образом, бразилец в текущем сезоне за 14 матчей забил восемь голов и сделал пять результативных ассистов.

Нельзя также не подчеркнуть, что Винисиус оформил пять голов в трех последних играх за "Реал".

На прошлой неделе популярный футбольный журнал FourFourTwo составил актуальный рейтинг лучших игроков мира, где на первой позиции оказался герой матча "Реал" – "Боруссия".

26 октября команду Карло Анчелотти ждет дома очередное "Эль-класико", битва с лидером Ла Лиги – "Барселоной".