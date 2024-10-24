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Только два клуба выиграли все три матча на общем этапе Лиги чемпионов

Футбол Лидеры Таблицы , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:22 Фото: Instagram/championsleague
Поздно ночью 23 октября завершились все матчи третьего тура Лиги чемпионов УЕФА. После сыгранных встреч в таблице общего этапа турнира лидируют две английские команды – "Астон Вилла" и "Ливерпуль", у них по девять очков, сообщает Zakon.kz.

В призовую тройку входит еще один представитель АПЛ – "Манчестер Сити", рассказали в пресс-службе УЕФА.

Далее следуют два французских коллектива – "Монако" и "Брест", "Байер" (Германия), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия) и "Арсенал" (Англия). У всех у них по семь набранных баллов.

Затем расположились семь дружин, в числе которых есть именитые "Реал" и "Барселона", все они накопили шесть очков. 

Таблицу замыкают шесть команд, вовсе не побеждавшие на данном этапе Лиги чемпионов и не имеющие ни одного очка.

В 1/8 финала турнира напрямую выходят первые восемь команд. Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные покидают соревнования.

Действующий победитель Лиги чемпионов, мадридский "Реал", в ночь на 23 октября сотворил камбэк с хет-триком Винисиуса и разгромил дома "Боруссию" (5:2).

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