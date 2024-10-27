Бодибилдер из Семея стал призером на конкурсе Арнольда Шварценеггера

Аскар Жанасбаев занял призовое место на престижном конкурсе "Arnold Classic Europe", сообщает Zakon.kz.

Казахстанец выступил в весовой категории до 85 кг и занял третье место среди десяти участников. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Конкурс бодибилдинга прошел в середине октября в испанском городе Лас-Росас-де-Мадрид и собрал более двух тыс. элитных спортсменов со всего мира.

По словам бодибилдера, из-за большого количества участников сначала отбирается лучшая десятка. Затем формируется шестерка и потом уже тройка, куда и смог попасть Аскар Жанасбаев.

"Я впервые участвую в таком масштабном международном конкурсе. Думаю, в следующем году снова приму в нем участие, но уже в весовой категории до 90 кг. Посмотрим, как будет проходить набор веса. Обязательно нужно выиграть этот конкурс", – поделился планами атлет.

Сам Шварценеггер не смог присутствовать на этом конкурсе из-за одновременного проведения соревнований "Mr. Olympia" в Лас-Вегасе, приуроченных к 60-й годовщине турнира. Он подключился к видеосвязи с Испанией, пожелав всем конкурсантам удачи.

26 октября непобежденный Хамзат Чимаев завершил бой с Уиттакером досрочной победой.