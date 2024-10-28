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Футболисты ПСЖ единолично возглавили Лигу 1 после девяти туров

Футбол Лидер Лиги 1 , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 11:58 Фото: Instagram/psg
После сыгранных игр 9-го тура французского футбольного чемпионата на вершине турнирной таблицы светится ПСЖ, который убежал от своего конкурента "Монако" на три очка, сообщает Zakon.kz.

Бывшая команда Килиана Мбаппе в ночь на 28 октября разгромила на выезде "Марсель" со счетом 3:0. После этой победы "парижане" набрали 23 очка и единолично возглавляют список лучших клубов Франции текущего сезона.


Успех гостям уже в первом тайме гарантировали точные удары в исполнении Жоау Невеша, Брэдли Барколя и Леонардо Балерди (автогол).

Но, надо заметить, что на 20-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник "Марселя" Амин Харит.

Ближайший конкурент команды Луиса Энрике клуб "Монако" накануне уступил "Ницце" (1:2) и занимает второе место в таблице Лиги 1, с отставанием в три очка.

Топ-3 рейтинга французского первенства замыкает "Марсель" (17).

Как известно, ПСЖ новый сезон начал без своего знаменитого форварда Килиана Мбаппе, который ныне защищает цвета мадридского "Реала".

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