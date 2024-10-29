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Сможет ли "Барыс" впервые в сезоне выиграть три матча подряд

Хоккей Игра Кунлунь, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 11:55 Фото: hcbarys.kz
29 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" начинает домашнюю серию из четырех игр. Первым соперником в этой очереди на льду Астаны будет китайский "Кунлунь", сообщает Zakon.kz.

Предстоящий поединок на "Барыс Арене" будет противостоянием аутсайдеров Восточной и Западной конференции КХЛ. Команда Галыма Мамбеталиева имеет неплохой шанс впервые в текущем сезоне одержать три победы подряд после гостевой удачи с минским "Динамо" (2:1) и "Сибирью" (3:1).

В свою очередь, китайский коллектив сейчас идет на серии пять поражений кряду и попытается набрать очки в Астане.

Что же покажут "астанчане" после пяти дней отдыха, никому не известно, и окончательный результат зависит только от самих хоккеистов. 

Хоккей Матч Кунлунь, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 11:55

Фото: hcbarys.kz

Естественно, казахстанские болельщики хоккея верят в успех своих любимцев, которые за последние две игры доказали, что могут сражаться наравне с ведущими клубами КХЛ и обыгрывать их. Только остается один вопрос, насколько хватит физики и мастерства нашим молодым игрокам, либо скажется опыт соперничающих команд. 

Как бы сейчас ни анализировали, все будет ясно в ближайших четырех домашних играх "Барыса". Первый экзамен наступит 29 октября против "Кунлуня", начало матча в 19:00. 

В очных встречах "астанчане" побеждали китайцев 16 раз из 22 попыток в истории КХЛ.

23 октября столичный коллектив одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате, после смены главного тренера Вячеслава Буцаева.

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