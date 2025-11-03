Звездный новичок из-за океана провел первую тренировку с "Барысом"

Вечером 3 ноября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" начинает домашнюю серию из четырех матчей в рамках КХЛ. К этим играм "астанчане" получили укрепление в лице американского нападающего с опытом игры в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Этим игроком стал Максвелл Уиллман, который уже заключил односторонний контракт с "Барысом" до 31 мая 2026 года.

Накануне 30-летнего форварда встретили в столичном аэропорту, а спустя сутки он уже вышел на лед "Барыс Арены", чтобы познакомиться с новыми коллегами.

Всю свою профессиональную карьеру Уиллман провел в Северной Америке, где отыграл 68 матчей в рамках Национальной хоккейной лиги, выступая за "Филадельфию Флайерз" и "Нью Джерси Дэвилз".

До приезда в Астану Максвелл защищал честь команды "Ютика" в АХЛ. В прошедшем сезоне он набрал 30 (10+20) очков в 69 играх регулярного чемпионата.

Возможно, американец уже через несколько часов официально выйдет на дебютный матч КХЛ, когда "Барыс" начнет играть с "Нефтехимиком" (старт в 19:30).

Неделю назад эти команды уже встречались в Нижнекамске, тогда минимальный успех сопутствовал российскому коллективу (3:2).