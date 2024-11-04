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Экс-звезду "Барселоны" обвинили в изнасиловании

Экс-звезду &quot;Барселоны&quot; обвинили в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 02:59 Фото: Instagram/fcbarcelona
Бывшего полузащитника "Ювентуса", "Баварии", "Барселоны" и "Интера", двукратного обладателя Кубка Америки Артуро Видаля обвиняют в сексуальном насилии в Чили, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, прокуратура начала расследование после получения заявления о предполагаемом сексуальном насилии.

Жалоба была подана в отношении 37-летнего футболиста Видаля и других игроков клуба "Коло-Коло".

Предполагаемое преступление произошло в баре в одной из коммун столицы Чили Сантьяго. Женщина утверждает, что ее накачали наркотиками и подвергли сексуальному насилию.

Видаль был доставлен в полицейский участок для проверки личности в рамках расследования дела.

Что касается других новостей футбола, то ранее "Аталанта" остановила победное шествие футболистов "Наполи" в Серии А.

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