Экс-звезду "Барселоны" обвинили в изнасиловании
Фото: Instagram/fcbarcelona
Бывшего полузащитника "Ювентуса", "Баварии", "Барселоны" и "Интера", двукратного обладателя Кубка Америки Артуро Видаля обвиняют в сексуальном насилии в Чили, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, прокуратура начала расследование после получения заявления о предполагаемом сексуальном насилии.
Жалоба была подана в отношении 37-летнего футболиста Видаля и других игроков клуба "Коло-Коло".
Предполагаемое преступление произошло в баре в одной из коммун столицы Чили Сантьяго. Женщина утверждает, что ее накачали наркотиками и подвергли сексуальному насилию.
Видаль был доставлен в полицейский участок для проверки личности в рамках расследования дела.
Что касается других новостей футбола, то ранее "Аталанта" остановила победное шествие футболистов "Наполи" в Серии А.
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