Известны сроки восстановления Неймара после травмы в Лиге чемпионов

Бразильский форвард саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар, который на днях повредил бедро, вернется на футбольную арену после 20 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, нападающий "Аль-Хилаля" 4 ноября вышел на поле и отыграл 29 минут в матче против иранского "Эстегляля" в рамках Азиатской лиги чемпионов.

Он покинул поле, не доиграв встречу, из-за травмы задней поверхности бедра.

Спустя сутки после этого португальский наставник "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш заявил, что с бразильцем все хорошо и его не будет в составе команды минимум две недели.

"Его колено восстановилось, но теперь у него будут проблемы с мышцами, потому что он долгое время не играл". Главный тренер ФК "Аль-Хиляль" Жорже Жезус

Неймар не играл ровно год из-за травмы крестообразной связки колена. 32-летний лидер сборной Бразилии вернулся на поле 21 октября.

И вот, не успев восстановиться, на днях его снова отправили в лазарет, игрок за два матча отыграл всего лишь 43 минуты.