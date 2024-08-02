Неймар планирует вернуться на поле в ближайшее время

Звездный бразильский футболист саудовского клуба "Аль-Хиляль" Неймар рассказал о своем трудном восстановлении после тяжелой травмы, которую он получил в октябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

32-летний чемпион Саудовской Аравии не выступает на футбольных турнирах уже больше 10 месяцев, после того как травмировал крестообразную связку во время матча за сборную Бразилии.



"После той травмы были трудные времена, когда хотел все бросить. Трудно пройти через все это. Но я воин, который не остановится, пока не добьется своего. Бог – моя сила и крепость. Буду бороться каждый день". Неймар

Неймар сыграл всего пять игр за "Аль-Хиляль" с тех пор, как перешел из французского ПСЖ в августе 2023 года.



Из-за своей травмы лучший бомбардир сборной Бразилии недавно пропустил Кубок Америки.



Наставник саудовского клуба Жорже Жезус недавно намекнул, что Неймар сможет выйти на поле уже через месяц.