Неймар вернулся на поле в победном матче своего клуба
Фото: Instagram/alhilal
Звездный нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Неймар возвратился на поле спустя ровно год после серьезной травмы. Бразильца выпустили на замену в матче азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Айна" из ОАЭ, сообщает Zakon.kz.
32-летний форвард "Аль-Хиляля" вышел на замену за 13 минут до окончания поединка с "Аль-Айном" и вскоре даже мог забить гол, но вратарь сумел отразить удар бразильца.
Итогом возвращения Неймара стала гостевая победа его команды со счетом 5:4 в рамках игр третьего тура Лиги чемпионов Азии.
Напомним, лидер сборной Бразилии порвал крестообразную связку колена 18 октября 2023 года, в матче против Уругвая в квалификации ЧМ-2026. Спустя две недели Неймар успешно перенес операцию. Хотя предварительно врачи прогнозировали, что на восстановление игрока понадобится шесть месяцев, его простой продлился ровно год.
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