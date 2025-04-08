Александр Овечкин назван первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявлен первой звездой недели в НХЛ. Лидер столичного коллектива набрал шесть очков в четырех последних матчах, а также установил новый рекорд лиги по голам – 895, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба НХЛ, россиянин возглавил список трех лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

За 4 матча Овечкин накопил 6 (5+1) очков, а в игре против "Айлендерс" он забил 895-й карьерный гол и оформил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, улучшив достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

Второй звездой недели назван форвард "Монреаль Канадиенз" Ник Сузуки, на счету которого 7 (4+3) очков после четырех встреч. А призовую тройку звезд замкнул игрок "Сент-Луис Блюз" Роберт Томас, в зачет которому приписаны 7 (2+5) очков после трех матчей.

Капитан "Вашингтона" не собирается останавливаться и в ближайшем матче НХЛ (11 апреля) планирует побить очередное личное достижение Гретцки.