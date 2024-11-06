Асаубаева потерпела первое поражение на международном турнире в Шымкенте

В Шымкенте продолжается второй этап женского Гран-при. 5 ноября прошли матчи 6 раунда, где первая неудача данных соревнований настигла лидера казахстанской сборной Бибисару Асаубаеву, сообщает Zakon.kz.

После дня отдыха, который был дан 4 ноября всем 10 участницам Гран-при, казахстанка проиграла черными фигурами титулованной россиянке Екатерине Лагно.

Поражение Асаубаевой исключило ее из списка лидеров, она сейчас размещается на 4-й позиции, в ее активе 3,5 очка.

Пока Бибисара готовится к решающим партиям на домашнем турнире, которых осталось всего лишь три, во главе списка фаворитов появилась Александра Горячкина.

Гроссмейстер из России в последних 4-х раундах выиграла все свои партии и единолично лидирует на Гран-при Шымкента, в ее копилке 5 баллов.

В тройку призеров входят Ставрула Цолакиду (Греция) и Тан Чжунъи (Китай), у обеих шахматисток по 4 очка.

Между тем в ночь на 6 ноября прошли поединки первого игрового дня 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, где был зафиксирован ряд сенсационных результатов.