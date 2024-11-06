Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Асаубаева потерпела первое поражение на международном турнире в Шымкенте

Шахматы Поражение Асаубаевой, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 10:43 Фото: Instagram/fide_chess
В Шымкенте продолжается второй этап женского Гран-при. 5 ноября прошли матчи 6 раунда, где первая неудача данных соревнований настигла лидера казахстанской сборной Бибисару Асаубаеву, сообщает Zakon.kz.

После дня отдыха, который был дан 4 ноября всем 10 участницам Гран-при, казахстанка проиграла черными фигурами титулованной россиянке Екатерине Лагно.

Поражение Асаубаевой исключило ее из списка лидеров, она сейчас размещается на 4-й позиции, в ее активе 3,5 очка.

Пока Бибисара готовится к решающим партиям на домашнем турнире, которых осталось всего лишь три, во главе списка фаворитов появилась Александра Горячкина.

Гроссмейстер из России в последних 4-х раундах выиграла все свои партии и единолично лидирует на Гран-при Шымкента, в ее копилке 5 баллов.

В тройку призеров входят Ставрула Цолакиду (Греция) и Тан Чжунъи (Китай), у обеих шахматисток по 4 очка.

Между тем в ночь на 6 ноября прошли поединки первого игрового дня 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, где был зафиксирован ряд сенсационных результатов.      

Читайте также

Футбол Срок возвращения
Известны сроки восстановления Неймара после травмы в Лиге чемпионов
Футбол 908 Гол
Криштиану Роналду оформил 908-й гол в своей карьере
Футбол
У карагандинского футбольного клуба "Шахтер" появился новый тренер
Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева Лига Чемпионов УЕФА 2024 год Шахматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: