Хосеп Гвардиола прокомментировал разгром от "Спортинга" в Лиге чемпионов

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался про крупное поражение своих подопечных от португальского "Спортинга" на выезде со счетом 1:4, сообщает Zakon.kz.

Хозяева арены "Жозе Алваладе" одержали волевую победу над "горожанами" со счетом 4:1 в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

"Поздравляю "Спортинг", мы провели фантастически первый тайм, но у нас возникали трудности с тем, чтобы забить. Создаем моменты и пропускаем, когда соперник делает не так уж и много. Забили гол, но иногда допускали ошибки в простых ситуациях, такое случается. Третий и четвертые голы должны были избежать. В этом соревновании нужно быть стабильными. При счете 1:2 многое может случиться. Сейчас сложный момент в плане результатов, но я не хочу сдаваться. Буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов". Главный тренер ФК "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Хавбек "Ман Сити" Фил Фоден открыл счет в данном противостоянии. Шведский легионер португальцев Виктор Дьёкереш сравнял результат перед перерывом.

В начале второй половины игры Максимилиано Араухо вывел хозяев вперед. Затем Дьекереш дважды забил с пенальти, в итоге записав на свой счет хет-трик и поставив окончательную точку во встрече (4:1).

Здесь нужно подчеркнуть, что команда Гвардиолы проигрывает третий матч подряд. До этого "небесно-голубые" уступили "Борнмуту" в АПЛ и "Тоттенхэму" в Кубке Английской лиги с одинаковым счетом 1:2.