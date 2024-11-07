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Овечкин принес победу "Вашингтону" и стал первой звездой матча с "Нэшвиллом"

Хоккей Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:52 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский нападающий Александр Овечкин продолжает великолепное выступление в начале нового сезона НХЛ. Капитан "Вашингтона" утром 7 ноября признан первой звезда поединка с "Нэшвиллом", когда забил победный гол в ворота соперника, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Кэпиталз" в противостоянии с "Предаторз" набрал 2 (1+1) очка и забросил решающую шайбу за 9 минут до финального свистка. А его команда отпраздновала успех со счетом 3:2. 

Для россиянина этот гол стал 861-м в карьере НХЛ, и теперь он отстает от рекорда великого Гретцки на 33 шайбы.

После встречи с "Нэшвиллом" Овечкин получил приз первой звезды матча, в его активе четыре броска в створ ворот, один блок-шот, три силовых приема и полезность "+2".

Здесь стоит подчеркнуть, что капитан столичного коллектива продлил голевую и результативную серии до пяти игр (6+5).

А всего у него за 12 матчей текущего сезона 16 (8+8) баллов. Александр сейчас занимает 18 место в списке лучших бомбардиров нового сезона НХЛ.

Плюс ко всему, "Вашингтон" победил в 4-х из 5-ти последних игр и находится в списке лидеров Столичного дивизиона.

Тем временем завершились все матчи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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