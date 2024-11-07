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Сможет ли "Барыс" остановить победное шествие лидера "Востока" КХЛ

Хоккей Игра Астана, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:22 Фото: hcbarys.kz
Вечером 7 ноября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" заканчивает домашнюю серию из 4-х игр матчем против "Автомобилиста", который сейчас занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты из Екатеринбурга прибыли в Астану в хорошем настроении, так как у них сейчас победная серия в трех последних встречах. 

Что касается хозяев льда, то они пока еще на предпоследнем 11-м месте турнирной таблицы. В нынешнем сезоне КХЛ обе команды уже успели встретиться по разу и обменялись победами. 

Сначала "Барыс" сенсационно переиграл "Автомобилиста" на его же поле 17 сентября (2:1, ОТ). Спустя три недели россияне взяли реванш дома – 4:3.

В истории очных встреч большое преимущество на стороне казахстанской дружины. "Астанчане" выходили победителями в 31-м матче, в 20-ти удача сопутствовали команде из Екатеринбурга. 

5 ноября команда Галыма Мамбеталиева заработала один балл в поединке с трехкратным обладателем Кубка Гагарина – "Ак Барсом" (1:2 Б).

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