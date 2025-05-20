Женская сборная Казахстана завоевала "бронзу" на ЧА-2025 по регби-15
Фото: Instagram/qazaqstanrugby
В японском городе Фукуока прошел матч женских сборных Казахстана и Гонконга в рамках азиатского первенства по регби-15. По итогам встречи наши регбистки удостоились третьего места на этом турнире, сообщает Zakon.kz.
Противостояние двух сборных закончилось успехом представителей Гонконга, которые уже в первой половине матча сделали неплохой задел в общий итоговый успех.
А после перерыва наши девушки смогли немного сократить отставание, но на большее не хватило мастерства и времени.
Итоговый протокол зафиксировал счет 29:12 в пользу спортсменок Гонконга, которые теперь поспорят за высшие медали азиатского чемпионата с Японией.
Фото: Instagram/qazaqstanrugby
Независимо от исхода последнего матча, где 25 мая Япония и Гонконг поспорят за "золото" ЧА-2025, сборная Казахстана гарантировала себе бронзовые медали данных соревнований.
А накануне суперкомпьютер назвал нового фаворита Кубка Стэнли-2025.
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