#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.78
576.06
6.35
Спорт

Женская сборная Казахстана завоевала "бронзу" на ЧА-2025 по регби-15

Регби Бронза ЧА-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 10:57 Фото: Instagram/qazaqstanrugby
В японском городе Фукуока прошел матч женских сборных Казахстана и Гонконга в рамках азиатского первенства по регби-15. По итогам встречи наши регбистки удостоились третьего места на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

Противостояние двух сборных закончилось успехом представителей Гонконга, которые уже в первой половине матча сделали неплохой задел в общий итоговый успех.

А после перерыва наши девушки смогли немного сократить отставание, но на большее не хватило мастерства и времени. 

Итоговый протокол зафиксировал счет 29:12 в пользу спортсменок Гонконга, которые теперь поспорят за высшие медали азиатского чемпионата с Японией.

Регби Бронза ЧА-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 10:57

Фото: Instagram/qazaqstanrugby

Независимо от исхода последнего матча, где 25 мая Япония и Гонконг поспорят за "золото" ЧА-2025, сборная Казахстана гарантировала себе бронзовые медали данных соревнований.

А накануне суперкомпьютер назвал нового фаворита Кубка Стэнли-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Неожиданным финалом завершился матч казахстанки на топовом турнире в Марокко
Спорт
08:30, Сегодня
Неожиданным финалом завершился матч казахстанки на топовом турнире в Марокко
Казахстанец яростно сразился за победу в матче на "Ролан Гаррос"
Спорт
02:59, 20 мая 2025
Казахстанец яростно сразился за победу в матче на "Ролан Гаррос"
Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
Спорт
20:05, 19 мая 2025
Астанчане завоевали 11 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: