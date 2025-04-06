Гретцки лично пришел поздравить Овечкина с повторением своего рекорда
Случилось значимое событие после матча "Вашингтон" – "Чикаго", где капитан столичной дружины оформил дубль в победном для своего коллектива поединке – 5:3.
И второй гол в этой встрече стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и теперь разделяет с ним звание лучшего снайпера в истории Лиги.
По завершению игры легендарный канадский нападающий зашел в раздевалку команды "Кэпиталс", где лично поздравил Овечкина с историческим успехом.
На итоговой фотосессии лидер "Вашингтона" встал на одно колено рядом с Гретцки и они вместе держали рекордную шайбу.
А перед этим коллеги Александра поздравили и облили его пивом в раздевалке команды.
Теперь перед Овечкиным стоит задача обогнать Гретцки и это может случиться уже 6 апреля в гостевом матче против "Айлендерс".
Между тем в КХЛ прошел очередной игровой день в плей-офф, где действующий чемпион Кубка Гагарина, "Металлург" из Магнитогорска сложил свои полномочия, проиграв омскому "Авангарду" в серии со счетом 2:4.