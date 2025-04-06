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Спорт

Гретцки лично пришел поздравить Овечкина с повторением своего рекорда

Хоккей Встреча Легенд, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 15:38 Фото: Instagram/capitals
Как уже известно, 5 апреля, знаменитый хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы. Легендарный канадец решил лично поздравить россиянина с этим результатом, сообщает Zakon.kz.

Случилось значимое событие после матча "Вашингтон" – "Чикаго", где капитан столичной дружины оформил дубль в победном для своего коллектива поединке – 5:3.

И второй гол в этой встрече стал для 39-летнего россиянина 894-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и теперь разделяет с ним звание лучшего снайпера в истории Лиги.

По завершению игры легендарный канадский нападающий зашел в раздевалку команды "Кэпиталс", где лично поздравил Овечкина с историческим успехом.

На итоговой фотосессии лидер "Вашингтона" встал на одно колено рядом с Гретцки и они вместе держали рекордную шайбу.

А перед этим коллеги Александра поздравили и облили его пивом в раздевалке команды. 

Теперь перед Овечкиным стоит задача обогнать Гретцки и это может случиться уже 6 апреля в гостевом матче против "Айлендерс". 

Между тем в КХЛ прошел очередной игровой день в плей-офф, где действующий чемпион Кубка Гагарина, "Металлург" из Магнитогорска сложил свои полномочия, проиграв омскому "Авангарду" в серии со счетом 2:4.   

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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