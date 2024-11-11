От ФК "Наполи" отстают четыре команды: их разделяет один балл
В ночь на 11 ноября команда Антонио Конте потеряла очки, сыграв вничью на выезде с "Интером" (1:1) в рамках 12-го тура итальянского первенства.
В центральном поединке тура на "Сан-Сиро" счет открыли гости, отличился Скотт Мактоминей после розыгрыша углового.
Перед уходом на перерыв "Интернационале" сумел восстановить равновесие благодаря точному удару Хакана Чалханоглу. Во втором тайме 30-летний турецкий футболист мог принести победу родной команде, но не сумел реализовать пенальти.
К этому часу "Наполи" собрал 26 очков и лидирует в Серии А. Далее расположились четыре клуба, у которых одинаковое количество баллов (25): "Аталанта", "Фиорентина", "Интер" и "Лацио".
Сейчас итальянский чемпионат, как и все ведущие европейские лиги, уходит на небольшой перерыв из-за матчей Лиги наций УЕФА, которые пройдут с 14 по 19 ноября.
Пока европейские первенства в самом разгаре, сезон в казахстанском футболе завершен успехом алматинского "Кайрата", который 10 ноября стал четырехкратным чемпионом страны.