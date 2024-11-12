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ФК "Реал" пополнится сенсационными игроками

ФК &quot;Реал&quot; пополнится сенсационными игроками , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 04:59 Фото: Sports
Стали известны четыре трансферные цели мадридского "Реала" на лето 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, летом 2025 года мадридский "Реал" нацелен привести в свою команду трех футболистов для усиления линии обороны и еще одного игрока в атаку.

"Королевский клуб" хочет привлечь правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса и центрального защитника леверкузенского "Байера" Жонатана Та.

Ранее знаменитому нападающему Криштиану Роналду вручили престижную награду Quinas de Platina от португальской федерации футбола.

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