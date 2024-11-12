ФК "Реал" пополнится сенсационными игроками

Стали известны четыре трансферные цели мадридского "Реала" на лето 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, летом 2025 года мадридский "Реал" нацелен привести в свою команду трех футболистов для усиления линии обороны и еще одного игрока в атаку.

"Королевский клуб" хочет привлечь правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса и центрального защитника леверкузенского "Байера" Жонатана Та.

Ранее знаменитому нападающему Криштиану Роналду вручили престижную награду Quinas de Platina от португальской федерации футбола.

