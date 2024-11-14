Сборная Австрии по футболу прилетела в Алматы за тремя очками
Перед встречей в Алматы австрийская дружина имеет в своем активе 7 баллов и является одним из трех лидеров группы В-3 текущего сезона Лиги наций.
Гости не намерены останавливаться на достигнутом и планируют увезти три победных очка из Казахстана.
"Обстоятельства, конечно, другие, чем на других выездных играх. Мы летим относительно долго, плюс время меняется, но не беспокоимся насчет этого. Стараемся подготовиться как можно лучше и выложиться на поле. Уверен, если сможем выложиться на 100%, то мы победим".Игрок сборной Австрии Николас Зейвальд
По сведениям австрийских СМИ, их сборную в Алматы ждет особенный матч. Никогда за свою 122-летнюю историю гости так далеко не отправлялась на Восток.
"Это уже достаточно обсуждалось с учетом длительного перелета и разницы во времени. Все равно не можем это изменить, должны принять все как есть. Наш персонал, физиотерапевты и врачи делают свою работу. Очень хорошо готовимся, просто позаботимся о том, чтобы набрать три очка и вернуться с ними на Родину".Голкипер сборной Австрии Патрик Пентц
Перед вылетом в Алматы наставник австрийцев раскрыл предварительный прогноз на будущий матч.
"В воротах будет Александр Шлагер, а затем Патрик Пентц в воскресенье. Будем играть в свой футбол, показывая свое истинное лицо. Если сделаем это, то я уверен, что выиграем две предстоящие игры, и с Казахстаном, и позже со Словенией".Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник
Сразу после встречи с Казахстаном австрийцы возвращаются в Вену, где 17 ноября запланирован поединок против Словении.
Прямая трансляция матча Казахстан – Австрия начнется в 20:00 на телеканале Qazsport.
13 ноября наставник казахстанской сборной Станислав Черчесов поделился своим мнением о предстоящем матче против Австрии.