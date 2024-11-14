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Сборная Австрии по футболу прилетела в Алматы за тремя очками

Футбол Матч Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 12:15 Фото: Instagram/oefb_1904
В ночь на 14 ноября в аэропорту Алматы приземлился самолет с футболистами сборной Австрии. Наши гости через несколько часов выйдут на поле Центрального стадиона, чтобы сыграть матч против команды Казахстана в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Перед встречей в Алматы австрийская дружина имеет в своем активе 7 баллов и является одним из трех лидеров группы В-3 текущего сезона Лиги наций.

Гости не намерены останавливаться на достигнутом и планируют увезти три победных очка из Казахстана.

"Обстоятельства, конечно, другие, чем на других выездных играх. ​​Мы летим относительно долго, плюс время меняется, но не беспокоимся насчет этого. Стараемся подготовиться как можно лучше и выложиться на поле. Уверен, если сможем выложиться на 100%, то мы победим".Игрок сборной Австрии Николас Зейвальд

По сведениям австрийских СМИ, их сборную в Алматы ждет особенный матч. Никогда за свою 122-летнюю историю гости так далеко не отправлялась на Восток.

"Это уже достаточно обсуждалось с учетом длительного перелета и разницы во времени. Все равно не можем это изменить, должны принять все как есть. Наш персонал, физиотерапевты и врачи делают свою работу. Очень хорошо готовимся, просто позаботимся о том, чтобы набрать три очка и вернуться с ними на Родину".Голкипер сборной Австрии Патрик Пентц

Перед вылетом в Алматы наставник австрийцев раскрыл предварительный прогноз на будущий матч.

"В воротах будет Александр Шлагер, а затем Патрик Пентц в воскресенье. Будем играть в свой футбол, показывая свое истинное лицо. Если сделаем это, то я уверен, что выиграем две предстоящие игры, и с Казахстаном, и позже со Словенией".Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник

Сразу после встречи с Казахстаном австрийцы возвращаются в Вену, где 17 ноября запланирован поединок против Словении.

Прямая трансляция матча Казахстан – Австрия начнется в 20:00 на телеканале Qazsport.

13 ноября наставник казахстанской сборной Станислав Черчесов поделился своим мнением о предстоящем матче против Австрии.

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