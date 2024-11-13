Станислав Черчесов назвал ФК "Кайрат" родной командой

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов оценил итоги завершенного сезона в Премьер-лиге, включая заключительное противоборство "Кайрата" и "Астаны", сообщает Zakon.kz.

С момента приглашения на пост наставника казахстанской дружины российский специалист очень пристально и внимательно следил за матчами КПЛ-2024, так как здесь играли большинство футболистов основного состава нашей сборной.

"Сезон был длинный, следил за футболистами и составом каждой команды. Поздравил руководство "Кайрата", рад за них, желаю им теперь хорошо выступить в Лиге чемпионов. Если "Астана" не так давно появилась, то "Кайрат", знаем, уже давно, это наша родная команда. Будем болеть за них". Станислав Черчесов

Черчесов не скрывал, что испытывал некоторые симпатии к ФК "Астане" и даже думал, что столичный коллектив возьмет "золото" нынешнего сезона.

"Астана" в последние годы представляет казахский футбол на высоком уровне в Европе, играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы и т.д. Но этот сезон не сложился у них, реально много игр и перелетов. Вот пару очков и сыграли здесь свою роль. Хочу пожелать им достойно завершить евросезон на своем поле против "Челси". Станислав Черчесов

Как уже все болельщики знают, 10 ноября чемпионом Казахстана 2024 года стал футбольный клуб "Кайрат", "серебро" досталось "Астане", а бронзовыми медалями награждены игроки "Актобе".

В свою очередь команда, возглавляемая Станиславом Черчесовым, 14 ноября выйдет на поле Центрального стадиона Алматы, чтобы сыграть матч Лиги наций УЕФА против Австрии.