Спорт

Овечкин сделал хет-трик и принес победу "Вашингтону" в матче НХЛ

Хоккей Хет-трик Победа, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 09:57
Утром 27 марта знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин оформил очередной карьерный хет-трик и стал первой звездой гостевого матча НХЛ против "Юты Джаз", сообщает Zakon.kz.

Три шайбы капитана "Вашингтона" в итоге принесли гостям разгромную победу над хозяевами льда со счетом 7:4.

Сам же 40-летний россиянин был признан первой звездой этой встречи. Овечкин дважды отличился во втором периоде, а с финальной сиреной забросил еще один гол.

Сейчас в его активе 29 взятий ворот в текущем сезоне и он занимает 37-ю строчку в списке лучших снайперов чемпионата.

Всего в нынешнем регулярном сезоне Александр накопил 56 (29+27) очков после 73 игр. Эти цифры позволяют ему располагаться на 71-й позиции таблицы лучших бомбардиров.

Несмотря на крупную победу над "Ютой", хоккеисты "Кэпиталз" по-прежнему находятся в опасной зоне, но все же пока имеют минимальные шансы на попадание в плей-офф.

От восьмого места таблицы Восточной конференции, где находится "Нью-Йорк Айлендерс", их отделяет шесть очков.

Напомним, что команда Овечкина все свои задачи в эти дни направила на преодоление этого рубежа.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
