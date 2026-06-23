Эрлинг Холанд забил дважды и помог Норвегии выйти в плей-офф ЧМ-2026

В ночь на 23 июня сборная Норвегии победила команду Сенегала со счетом 3:2 в ходе игр второго тура ЧМ-2026, благодаря двум голам своего главного снайпера Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

"Викинги" свое преимущество воплотили только на исходе первого тайма, когда счет открыл Маркус Педерсен.

А вот после перерыва свое веское слово высказал главный бомбардир норвежского коллектива Эрлинг Холанд, который записал в свой актив дубль.

Ну и африканцы не сидели сложа руки. Сенегалец Исмаила Сарр тоже забил два гола. Однако им этого не хватило и они потерпели второе поражение кряду на этом турнире – 2:3.

В итоге лучший игрок этого матча Холанд довел свою копилку забитых голов на ЧМ-2026 до четырех и сравнялся с Килианом Мбаппе по этому показателю. Пока больше всех на этом турнире забил лишь Лионель Месси, на его счету пять мячей.

А всего теперь в активе нападающего "Ман Сити" стало 59 голов после 52-х встреч за сборную и он признан лучшим бомбардиром в истории норвежской дружины на мировых первенствах.

Тем самым Норвегия, как и Франция, набрала шесть очков и досрочно обеспечила выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I.

26 июня они между собой разыграют первое место в этом квартете.

Пока за океаном идут баталии мундиаля, также параллельно идет чемпионат Казахстана по футболу, где в минувшие выходные блеснул легендарный португалец Луиш Нани.