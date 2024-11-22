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Названы самые удачные и провальные трансферы в истории футбола

Футбол Неудачный трансфер, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:10 Фото: Instagram/neymarjr
Составлен рейтинг самых крупных сделок в истории мирового футбола, куда вошли 25 контрактов с участием звездных игроков, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрев 25 самых дорогих сделок за последнее время, издание Goal дало каждой покупке свою оценку, которая подразделяется на провал или успех.

Лидером данного рейтинга является бразилец Неймар, переход которого из "Барсы" в ПСЖ за 222 млн евро уже на протяжении семи лет считают самым неудачным в истории.

Футбол Трансфер Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:10

Фото: Instagram/k.mbappe

На второй позиции стоит удачный контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ в 2018 году.

Далее до 7-го места идут неудачные соглашения Жоау Феликса с "Атлетико", Филиппе Коутиньо и Антуан Гризманна с "Барселоной", а также Энцо Фернандеса с "Челси".

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 17:10

Фото: Instagram/cristiano

Как всегда не обошлось здесь и без Криштиану Роналду. Португалец закрыл топ-10 крупных трансферов мира, его переход в "Ювентус" до сих пор считают удачным.

Нельзя не отметить, что Роналду дважды засветился в этом списке. Его контракт с "Реалом" в 2009 году также является прибыльным и занимает 19 место.

Между тем хоккейные болельщики огорчены новыми известиями о травме своего кумира – Александра Овечкина.

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