Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Травмированный Овечкин поддержит своих коллег в выездном матче НХЛ

Хоккей Сопровождение Команды, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:49 Фото: Instagram/capitals
Главная звезда хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, несмотря на травму, отправится на гостевой поединок во Флориду, где его напарники сыграют матч регулярного сезона с "Пантерами", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространила журналистка Сэмми Сильбер, которая правда не уточнила, где будет россиянин находится, на скамейке для запасных или в гостевой ложе.

"Овечкин едет во Флориду, по словам главного тренера столичного коллектива Спенсера Карбери. Он будет с командой, но не будет кататься. Возможный вариант, что он может быть вместе с группой хоккеистов". Журналист Сэмми Сильбер

В отсутствие своего травмированного капитана, "Кэпиталз" уже проиграли вторую игру кряду дома. После неудачи с "Колорадо" (1:2), затем последовало поражение от "Нью-Джерси" (2:3).

Предстоящая игра против "Флориды" пройдет в ночь на 26 ноября.

Лидер "Вашингтона" получил серьезную травму 19 ноября в конце матча чемпионата НХЛ против "Юты". По вердикту врачей Овечкин пропустит минимум один месяц из-за перелома малоберцовой кости.

Читайте также

Футбол Продажа Велосипедов
Месси займется продажей велосипедов по индивидуальному заказу
Футбол Комент тренера
Наставник казахстанской сборной Черчесов оценил уровень матчей в РПЛ
Футбол Иск Суд
Английский косметолог подал в суд на Роналду
Куандык Шынасилов
NHL Овечкин Александр 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты
Вера Брежнева, развод, Константин Меладзе
Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, День матери
Молодая жена Петросяна раскрыла, как прошел ее День матери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: