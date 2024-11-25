Травмированный Овечкин поддержит своих коллег в выездном матче НХЛ

Главная звезда хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, несмотря на травму, отправится на гостевой поединок во Флориду, где его напарники сыграют матч регулярного сезона с "Пантерами", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространила журналистка Сэмми Сильбер, которая правда не уточнила, где будет россиянин находится, на скамейке для запасных или в гостевой ложе.

Ovechkin is making the trip to Florida, per Carbery. Will be with the team.



Not skating, but still good to be with the group. — Sammi Silber 🏒 (@sammisilber) November 24, 2024

"Овечкин едет во Флориду, по словам главного тренера столичного коллектива Спенсера Карбери. Он будет с командой, но не будет кататься. Возможный вариант, что он может быть вместе с группой хоккеистов". Журналист Сэмми Сильбер

В отсутствие своего травмированного капитана, "Кэпиталз" уже проиграли вторую игру кряду дома. После неудачи с "Колорадо" (1:2), затем последовало поражение от "Нью-Джерси" (2:3).

Предстоящая игра против "Флориды" пройдет в ночь на 26 ноября.

Лидер "Вашингтона" получил серьезную травму 19 ноября в конце матча чемпионата НХЛ против "Юты". По вердикту врачей Овечкин пропустит минимум один месяц из-за перелома малоберцовой кости.