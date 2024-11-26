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"Спарта" и "Атлетико": итоги матча пятого тура Лиги Чемпионов

Итоги матча пятого тура Лиги Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 02:42 Фото: Sports
Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались пражская "Спарта" и мадридский "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Игра проходила на стадионе "ЭПЕТ Арена" в Праге. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Матч закончился со счетом 6:0 в пользу гостей.

В составе испанского клуба по дублю оформили Хулиан Альварес и Анхель Корреа. Еще по голу забили полузащитник Маркос Льоренте, а также нападающий Антуан Гризманн.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов "Атлетико" встретится с братиславским "Слованом" (11 декабря). В свою очередь, "Спарта" сыграет с "Фейеноордом" (11 декабря).

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