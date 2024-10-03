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Лига чемпионов: итоги матчей за 2 октября

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:00 Алексис Макаллистер, фото: Instagram/alemacallister
Завершился второй тур общего этапа главного еврокубка, сообщает Zakon.kz.

Итак, мадридский "Реал" проиграл "Лиллю" и потерпел первое поражение в сезоне. Мюнхенская "Бавария", которая лидировала после стартового тура, уступила бирмингемской "Астон Вилле". Другой мадридский гранд "Атлетико" мощно уступил лиссабонской "Бенфике".

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 07:00

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

По итогам второго тура общую таблицу Лиги чемпионов по дополнительным показателям возглавила дортмундская "Боруссия", в активе которой максимальные шесть очков.

А Бразилия обыграла Украину и вышла в финал ЧМ-2024 по футзалу.

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