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"Реал" раскрыл секрет побед за последние 10 лет в Лиге чемпионов

Футбол Рекорды Реала, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:57 Фото: Instagram/realmadrid
За последние годы самым успешным футбольным клубом на мировой и европейской аренах является мадридский "Реал". По мнению специалистов, королевская дружина добилась многочисленных титулов благодаря своему руководителю – Флорентино Пересу, сообщает Zakon.kz.

На днях состоялось генеральная ассамблея королевского клуба, где выступили менеджеры и руководители самого титулованного клуба планеты.

Привлечение инвесторов, а самое главное подписание лучших и талантливых футболистов планеты, это дело рук одного человека.

"Чтобы 6 раз выиграть Лигу чемпионов за 10 лет, нужно, чтобы клуб был экономически устойчив. Кроме того, нужно иметь великолепного тренера, мы имеем Анчелотти. У "Баварии" есть финансы, у "Сити" есть Гвардиола, но они выиграли Лигу только один раз за 10 лет. Нужны также прекрасные игроки, и у ПСЖ они были, но французы не добились успеха. Тем самым, единственное отличие "Реала" и логическое объяснение в том, что у нас есть президент по имени Флорентино Перес". Вице-президент "Реала" Педро Лопес

77-летний Флорентино Перес уже на протяжении 21 года руководит мадридским коллективом. При нем "Галактикос" 7 раз брали "золото" Ла Лиги и 7 раз становились победителями Лиги чемпионов УЕФА.

Как специалист строительного бизнеса, Перес стал инициатором реконструкции знаменитой арены "Сантьяго Бернабеу".

"Преображение нашего стадиона восхищает весь мир. Это уже мировой символ, памятник, храм. Миллионы туристов восхищаются одним из самых впечатляющих произведений искусства в мире за последние годы. Мы стали первым клубом, чей доход превысил 1 миллиард долларов, конкурируем с крупнейшими гигантами НФЛ и НБА". Президент "Реала" Флорентино Перес

В ночь на 2 июня 2024 года мадридский "Реал" выиграл у дортмундской "Боруссии" со счетов 2:0 в финале Лиги чемпионов УЕФА и в 15-ый раз в своей истории завоевал этот трофей, что стало рекордом мирового футбола.

А спустя две недели после этого "сливочные" подписали контракт с одним из самых дорогостоящих игроков планеты – Килианом Мбаппе.

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