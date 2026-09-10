"Ливерпуль" и "Арсенал" успешно стартовали в Лиге чемпионов: итоги матчей
Как пишет Сhampionat.com, встреча "Ливерпуля" и "Атлетико" прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.
Победу в матче со счетом 2:1 забрали футболисты "Ливерпуля".
Первый мяч во встрече забил защитник "Атлетико" Маркос Льоренте на 17-й минуте. Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи сравнял счет на 40-й минуте. На 50-й минуте полузащитник Алексис Мак Аллистер принес команде второй гол.
Игра итальянского "Наполи" с английским "Арсеналом" проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Арсенала".
На 75-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник Мартин Эдегор.
8 сентября 2026 года мадридский "Реал" обыграл в родных стенах миланский "Интер" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Счет открыл Килиан Мбаппе.