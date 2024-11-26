Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экс-звезду европейского футбола ограбили в США

Экс-звезду европейского футбола ограбили в США, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 03:59 Фото: Instagram/arsenal
Бывший форвард лондонского "Арсенала" и туринского "Ювентуса" датчанин Никлас Бендтнер подвергся вооруженному нападению на улицах Нью-Йорка (США), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, экс-игрок сборной Дании прогуливался по городу вместе с еще одним бывшим футболистом, когда на них напал мужчина с ножом. Друг Бендтнера был госпитализирован с повреждениями лица и уха.

Преступника позже арестовали и предъявили обвинения в покушении на убийство и нападении. Известно, что нападавший страдает психическими расстройствами и имеет давнюю судимость.

Бендтнер завершил игровую карьеру в январе 2020 года. Футболист известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург". Также Никлас выступал в составе сборной Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 36-летнего датского форварда был "Копенгаген".

Ранее появилась информация, что Месси займется продажей велосипедов по индивидуальному заказу.

Читайте также

Все результаты игрового дня ЛЧ
Все результаты игрового дня Лиги Чемпионов
Итоги матча пятого тура Лиги Чемпионов
"Спарта" и "Атлетико": итоги матча пятого тура Лиги Чемпионов
Футбол Переход ПСЖ
ПСЖ хочет купить игрока сборной Узбекистана Хусанова
Аксинья Титова
США 2024 год Грабежи Футбол Европа
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: