Экс-звезду европейского футбола ограбили в США

Бывший форвард лондонского "Арсенала" и туринского "Ювентуса" датчанин Никлас Бендтнер подвергся вооруженному нападению на улицах Нью-Йорка (США), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, экс-игрок сборной Дании прогуливался по городу вместе с еще одним бывшим футболистом, когда на них напал мужчина с ножом. Друг Бендтнера был госпитализирован с повреждениями лица и уха.

Преступника позже арестовали и предъявили обвинения в покушении на убийство и нападении. Известно, что нападавший страдает психическими расстройствами и имеет давнюю судимость.

Бендтнер завершил игровую карьеру в январе 2020 года. Футболист известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", "Ювентус" и "Вольфсбург". Также Никлас выступал в составе сборной Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 36-летнего датского форварда был "Копенгаген".

Ранее появилась информация, что Месси займется продажей велосипедов по индивидуальному заказу.

