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Холанд стал автором нового рекорда Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 09:33 Фото: Instagram/mancity
Форвард клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд довел свою результативность до 51 пункта в 44 матчах Лиги чемпионов. Норвежец быстрее всех набрал 50 баллов по системе "гол+пас" в данном турнире, побив рекорд голландца Рууда ван Нистелроя, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 ноября нападающий "горожан" открыл счет во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против голландского "Фейеноорда". А в начале второго тайма Холанд оформил дубль.

Тем самым 24-летний футболист за 44 игры самого элитного клубного турнира Европы забил 46 голов и сделал 5 ассистов. Ранее он отличился в составе "Ред Булл Зальцбург" и "Боруссии".

Эрлинг улучшил рекорд Руда ван Нистелроя, который в свое время добрался до отметки в 50 баллов за 45 матчей в Лиге чемпионов.

Несмотря на покорение новой отметки, клуб Холанда упустил победу на последних минутах домашнего противостояния с "Фейеноордом" – 3:3.

Помимо данного поединка, накануне прошел еще ряд встреч первого игрового дня пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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