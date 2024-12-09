#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.65
544.6
5.17
Спорт

"Ботафаго" вслед за Кубком Либертадорес выиграл и чемпионат Бразилии

Футбол Чемпион Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 15:56 Фото: Instagram/botafogo
Футбольный клуб "Ботафого" стал победителем чемпионата Бразилии в третий раз за всю свою историю и впервые с 1995 года. Это второй титул команды за последние девять дней, в начале декабря они выиграли Кубок Либертадорес, сообщает Zakon.kz.

В заключительном туре клуб из Рио-де-Жанейро сумел переиграть "Сан-Паулу" со счетом 2:1, что позволило набрать 79 очков и финишировать на первой строчке турнирной таблицы.

Подопечные Артура Жорже оставили позади себя "Палмейрас" (73) и "Фламенго" (70), у которых соответственно "серебро" и "бронза".

В истории бразильского футбола "Ботафого" дважды добирался до высших медалей чемпионата страны, в 1968 и 1995 годах.

Нельзя не отметить, что этот клуб 1 декабря впервые выиграл Кубок Либертадорес, аналог европейской Лиги чемпионов УЕФА, но турнир среди команд Южной Америки.

"Ботафаго" теперь примет участие в КЧМ-2025 в США, жеребьевка которого прошла на прошлой неделе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Атлетико" одержал девятую победу подряд и почти приблизился к "Барсе"
Спорт
15:13, Сегодня
"Атлетико" одержал девятую победу подряд и почти приблизился к "Барсе"
Мбаппе прояснил ситуацию про скандальное дело с изнасилованием
Спорт
14:17, Сегодня
Мбаппе прояснил ситуацию про скандальное дело с изнасилованием
Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении США, откуда поздравил казахстанцев
Спорт
12:10, Сегодня
Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении США, откуда поздравил казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: