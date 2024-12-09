"Ботафаго" вслед за Кубком Либертадорес выиграл и чемпионат Бразилии

Футбольный клуб "Ботафого" стал победителем чемпионата Бразилии в третий раз за всю свою историю и впервые с 1995 года. Это второй титул команды за последние девять дней, в начале декабря они выиграли Кубок Либертадорес, сообщает Zakon.kz.

В заключительном туре клуб из Рио-де-Жанейро сумел переиграть "Сан-Паулу" со счетом 2:1, что позволило набрать 79 очков и финишировать на первой строчке турнирной таблицы.

Подопечные Артура Жорже оставили позади себя "Палмейрас" (73) и "Фламенго" (70), у которых соответственно "серебро" и "бронза".

В истории бразильского футбола "Ботафого" дважды добирался до высших медалей чемпионата страны, в 1968 и 1995 годах.

Нельзя не отметить, что этот клуб 1 декабря впервые выиграл Кубок Либертадорес, аналог европейской Лиги чемпионов УЕФА, но турнир среди команд Южной Америки.

"Ботафаго" теперь примет участие в КЧМ-2025 в США, жеребьевка которого прошла на прошлой неделе.