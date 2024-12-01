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Соревнования спортсменов Казахстана с 2 по 8 декабря

Спортивные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 02:55 Фото: Instagram/fencing_fie
В Министерстве туризма и спорта Казахстана сформировали анонс выступлений отечественных спортсменов на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ведомства, с 3 по 9 декабря в Египте пройдет Мировой этап по параплаванию. В соревновании примут участие 150 спортсменов из 15 стран мира. Честь страны будут отстаивать пятеро казахстанцев.

Сборная Казахстана выступит на Чемпионате Азии по гандболу. Он пройдет с 3 по 10 декабря в столице Индии.

Восемь спортсменов примут участие на Международном турнире по спортивной гимнастике. Соревнования проводятся в Сербии с 4 по 10 декабря.

С 5 по 7 декабря во французском Орлеане пройдет Международный турнир "Гран-При" по фехтованию. В турнире примут участие восемь казахстанских спортсменов.

За медали турнира Grand Slam по дзюдо будут бороться шестеро казахстанских дзюдоистов. Турнир пройдет с 5 по 8 декабря в городе Токио.

В этот же период с 5 по 8 декабря в Алматы состоится Республиканский турнир по птицеводству. В соревновании примут участие 70 спортсменов из всех регионов страны.

А с 6 по 5 декабря – Чемпионат мира по тяжелой атлетике. На мировом первенстве в Бахрейне выступят пятеро наших спортсменов.

В ночь на 1 декабря определились участники будущего "Финала Четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Среди них – казахстанский "Кайрат".

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