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"Челси" выиграл четыре матча подряд и стал кандидатом на медаль АПЛ

Футбол 2 Место АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 13:12 Фото: Instagram/chelseafc
По итогам ряда игр 14 тура Английской Премьер-лиги футбольный клуб "Челси" сделал еще один шаг на пути к наградам турнира, разгромив на выезде "Саутгемптон" – 5:1, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому успеху "аристократы" поднялись на второе место турнирной таблицы английского первенства, набрав 28 очков. 

Лондонский клуб обыграл соперника, играя в большинстве с 39 минуты матча, когда у "Саутгемптона" был удален Джек Стивенс.

Авторами голов у "Челси" объявлены – Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Нони Мадуэке, Коул Палмер и Джейдон Санчо.

Таким образом, "синие" добились победы в 4 матче подряд и при этом никому не проигрывают в 7 последних играх.

Теперь команду Энцо Марески ждет лондонское дерби 8 декабря, они выступят в гостях у "Тоттенхэма" в рамках игр 15 тура английского чемпионата.

А днем ранее "Ливерпуль" сразится на выезде с "Эвертоном". Вингер "красных" Мохамед Салах выйдет на этот поединок в ранге лучшего бомбардира сезона.

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