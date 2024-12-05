Жеребьевка чемпионата мира по футболу прошла с участием Трампа и его семьи

5 декабря в Майами прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, в которой приняли участие члены семьи Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие длилось долго, а перед самой церемонией приглашенные звезды говорили о футболе и обновленном турнире. Президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с бразильцем Роналдо презентовали роскошный трофей клубного чемпионата мира.

По видеосвязи к зрителям обратился избранный президент США Дональд Трамп. Он поделился, что его сын обожает футбол и пообещал, что турнир пройдет на высшем уровне.

"El fútbol se está apoderando de Estados Unidos"



El mensaje de Donald Trump en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. pic.twitter.com/cGH0C1xuoF — Corta 🏆 (@somoscorta) December 5, 2024

Уже в начале процесса на сцену вышла его дочь Иванка с сыном, который вытянул первую команду и признался в любви к "ПСЖ". Внук президента вытащил бразильский "Палмейрас".

Фото: Instagram/ivankatrump

Команды распределили по четырем корзинам: в группе не могли оказаться команды из одной страны или конфедерации. Исключение сделали только для представителей УЕФА, ведь их было 12 на восемь групп.

По результатам жеребьевки получились следующие квартеты:

Фото: Х/playmaker_EN

Группа А: "Палмейрас", "Порту", "Аль-Ахли", "Интер Майами";

Группа B: "ПСЖ", "Атлетико", "Ботафого", "Сиэтл Саундерс";

Группа C: "Бавария", "Окленд Сити", "Бока Хуниорс", "Бенфика";

Группа D: "Фламенго", "Эсперанс", "Челси", "Леон";Группа Е: "Ривер Плейт", "Урава Ред Даймондс", "Монтеррей", "Интер";

Группа F: "Флуминенсе", "Боруссия" Дортмунд, "Ульсан", "Мамелоди Сандаунз";

Группа G: "Манчестер Сити", "Видад", "Аль-Айн", "Ювентус";

Группа H: "Реал", "Аль-Хиляль", "Пачука", "Ред Булл Зальцбург".

Предстоящий клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Его примут 12 стадионов в 11 городах. Финал пройдет на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Йорке, там же состоится и решающий матч ЧМ-2026.

А по итогам ряда игр 14 тура Английской Премьер-лиги футбольный клуб "Челси" сделал еще один шаг на пути к наградам турнира, разгромив на выезде "Саутгемптон".