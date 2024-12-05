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Жеребьевка чемпионата мира по футболу прошла с участием Трампа и его семьи

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 02:52 Фото: Х/thebacsports
5 декабря в Майами прошла жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, в которой приняли участие члены семьи Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие длилось долго, а перед самой церемонией приглашенные звезды говорили о футболе и обновленном турнире. Президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с бразильцем Роналдо презентовали роскошный трофей клубного чемпионата мира.

По видеосвязи к зрителям обратился избранный президент США Дональд Трамп. Он поделился, что его сын обожает футбол и пообещал, что турнир пройдет на высшем уровне.

Уже в начале процесса на сцену вышла его дочь Иванка с сыном, который вытянул первую команду и признался в любви к "ПСЖ". Внук президента вытащил бразильский "Палмейрас".

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 02:52

Фото: Instagram/ivankatrump

Команды распределили по четырем корзинам: в группе не могли оказаться команды из одной страны или конфедерации. Исключение сделали только для представителей УЕФА, ведь их было 12 на восемь групп.

По результатам жеребьевки получились следующие квартеты:

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 02:52

Фото: Х/playmaker_EN

  • Группа А: "Палмейрас", "Порту", "Аль-Ахли", "Интер Майами";
  • Группа B: "ПСЖ", "Атлетико", "Ботафого", "Сиэтл Саундерс";
  • Группа C: "Бавария", "Окленд Сити", "Бока Хуниорс", "Бенфика";
  • Группа D: "Фламенго", "Эсперанс", "Челси", "Леон";Группа Е: "Ривер Плейт", "Урава Ред Даймондс", "Монтеррей", "Интер";
  • Группа F: "Флуминенсе", "Боруссия" Дортмунд, "Ульсан", "Мамелоди Сандаунз";
  • Группа G: "Манчестер Сити", "Видад", "Аль-Айн", "Ювентус";
  • Группа H: "Реал", "Аль-Хиляль", "Пачука", "Ред Булл Зальцбург".

Предстоящий клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Его примут 12 стадионов в 11 городах. Финал пройдет на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Йорке, там же состоится и решающий матч ЧМ-2026.

А по итогам ряда игр 14 тура Английской Премьер-лиги футбольный клуб "Челси" сделал еще один шаг на пути к наградам турнира, разгромив на выезде "Саутгемптон".

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