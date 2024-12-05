Жеребьевка чемпионата мира по футболу прошла с участием Трампа и его семьи
Мероприятие длилось долго, а перед самой церемонией приглашенные звезды говорили о футболе и обновленном турнире. Президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с бразильцем Роналдо презентовали роскошный трофей клубного чемпионата мира.
По видеосвязи к зрителям обратился избранный президент США Дональд Трамп. Он поделился, что его сын обожает футбол и пообещал, что турнир пройдет на высшем уровне.
"El fútbol se está apoderando de Estados Unidos"— Corta 🏆 (@somoscorta) December 5, 2024
El mensaje de Donald Trump en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. pic.twitter.com/cGH0C1xuoF
Уже в начале процесса на сцену вышла его дочь Иванка с сыном, который вытянул первую команду и признался в любви к "ПСЖ". Внук президента вытащил бразильский "Палмейрас".
Фото: Instagram/ivankatrump
Команды распределили по четырем корзинам: в группе не могли оказаться команды из одной страны или конфедерации. Исключение сделали только для представителей УЕФА, ведь их было 12 на восемь групп.
По результатам жеребьевки получились следующие квартеты:
Фото: Х/playmaker_EN
- Группа А: "Палмейрас", "Порту", "Аль-Ахли", "Интер Майами";
- Группа B: "ПСЖ", "Атлетико", "Ботафого", "Сиэтл Саундерс";
- Группа C: "Бавария", "Окленд Сити", "Бока Хуниорс", "Бенфика";
- Группа D: "Фламенго", "Эсперанс", "Челси", "Леон";Группа Е: "Ривер Плейт", "Урава Ред Даймондс", "Монтеррей", "Интер";
- Группа F: "Флуминенсе", "Боруссия" Дортмунд, "Ульсан", "Мамелоди Сандаунз";
- Группа G: "Манчестер Сити", "Видад", "Аль-Айн", "Ювентус";
- Группа H: "Реал", "Аль-Хиляль", "Пачука", "Ред Булл Зальцбург".
Предстоящий клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Его примут 12 стадионов в 11 городах. Финал пройдет на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Йорке, там же состоится и решающий матч ЧМ-2026.
А по итогам ряда игр 14 тура Английской Премьер-лиги футбольный клуб "Челси" сделал еще один шаг на пути к наградам турнира, разгромив на выезде "Саутгемптон".