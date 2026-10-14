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Спорт

Названы победители первого дня чемпионата Казахстана по конькобежному спорту

Названы победители первого дня чемпионата Казахстана по конькобежному спорту, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 01:04 Фото: olympic.kz
В Астане завершился первый соревновательный день чемпионата Казахстана по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

На дистанции 500 м среди мужчин победу одержал Евгений Кошкин, показавший результат 35,20 секунды. Серебряным призером стал Артур Галиев (35,39), бронзовым – Никита Важенин (36,04).

В женских соревнованиях на этой дистанции первое место заняла Кристина Силаева (38,28). Второй финишировала Кристина Шумекова (38,822), третьей – Алина Дауранова (39,34).

Шумекова также завоевала золотую медаль на дистанции 3000 м с результатом 4 минуты 14,93 секунды. Серебро досталось Елизавете Голубевой (4:16,35), бронза – Диане Бачуриной (4:45,04).

На дистанции 5000 м среди мужчин чемпионом Казахстана стал Вадим Якубовский (6:41,19). Второе место занял Андрей Зуев (6:55,56), третье – Абылайхан Кайыргазы (6:58,19).

В командном спринте среди женщин победу одержала сборная Северо-Казахстанской области (1:34,14), опередив команды Астаны (1:35,09) и Павлодарской области (1:35,91).

У мужчин золотые медали завоевали представители Костанайской области (1:24,10). Серебряными призерами стали конькобежцы Астаны (1:24,59), бронзовыми – Алматы (1:27,03).

Как уточнили в пресс-службе НОК РК, чемпионат Казахстана продлится до 15 октября. Соревнования являются отборочным этапом для формирования национальной сборной на предстоящие этапы Кубка мира.

Ранее сообщалось, что фигуристка Софья Самоделкина представит Казахстан на турнире в Канаде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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