Названы победители первого дня чемпионата Казахстана по конькобежному спорту

В Астане завершился первый соревновательный день чемпионата Казахстана по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

На дистанции 500 м среди мужчин победу одержал Евгений Кошкин, показавший результат 35,20 секунды. Серебряным призером стал Артур Галиев (35,39), бронзовым – Никита Важенин (36,04).

В женских соревнованиях на этой дистанции первое место заняла Кристина Силаева (38,28). Второй финишировала Кристина Шумекова (38,822), третьей – Алина Дауранова (39,34).

Шумекова также завоевала золотую медаль на дистанции 3000 м с результатом 4 минуты 14,93 секунды. Серебро досталось Елизавете Голубевой (4:16,35), бронза – Диане Бачуриной (4:45,04).

На дистанции 5000 м среди мужчин чемпионом Казахстана стал Вадим Якубовский (6:41,19). Второе место занял Андрей Зуев (6:55,56), третье – Абылайхан Кайыргазы (6:58,19).

В командном спринте среди женщин победу одержала сборная Северо-Казахстанской области (1:34,14), опередив команды Астаны (1:35,09) и Павлодарской области (1:35,91).

У мужчин золотые медали завоевали представители Костанайской области (1:24,10). Серебряными призерами стали конькобежцы Астаны (1:24,59), бронзовыми – Алматы (1:27,03).

Как уточнили в пресс-службе НОК РК, чемпионат Казахстана продлится до 15 октября. Соревнования являются отборочным этапом для формирования национальной сборной на предстоящие этапы Кубка мира.

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