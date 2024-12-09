"Атлетико" одержал девятую победу подряд и почти приблизился к "Барсе"
Подопечные Диего Симеоне в ночь на 9 декабря дома обыграли "Севилью" (4:3) в рамках 16-го тура Ла Лиги. Здесь стоит подчеркнуть, что клуб из Мадрида добился девяти побед в последних девяти матчах, включая и еврокубки.
Благодаря этому успеху "Атлетико" сейчас занимает третье место в таблице испанского первенства, отставая от "блауграны" на 3 очка. Вдобавок команда Симеоне сыграла на одну игру меньше, чем каталонский коллектив.
В свою очередь, команда Ханса-Дитера Флика с багажом в 38 очков по-прежнему возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая "Реал" на 2 балла.
В отчетном туре "сине-гранатовые" сыграли в гостях вничью с "Бетисом" (2:2).
"Сливочные" также имеют игру в запасе, они в 16-м туре на выезде разгромили "Жирону" (3:0).
Если в Ла Лиге турнирный расклад фаворитов пока не изменился, то в Серии А на вершину поднялась "Аталанта".