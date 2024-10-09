Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" одержать четвертую победу подряд в КХЛ
Фото: Instagram/hcmetallurg
Лидер сборной Казахстана и клуба "Металлург" Никита Михайлис продолжает свое успешное выступление в рамках игр КХЛ. Форвард набрал 10 очков в последних трех матчах за свою команду, а сама "Магнитка" добилась 4-й кряду победы в регулярном чемпионате, сообщает Zakon.kz.
Поздно вечером 8 октября "Металлург" на своем льду переиграл московское "Динамо" (5:3). Казахстанский нападающий Никита Михайлис в этой встрече забил гол и отдал две результативные передачи. Он был признан одним из звезд прошедшего матча.
Тем самым за последние три игры 29-летний форвард набрал 10 (5+5) очков.
К данной минуте клуб из Магнитогорска одержал 4-ю победу подряд в КХЛ и поднялся на 6-е место в таблице Восточной конференции с активом в 14 баллов.
Никита Михайлис 5 октября cделал второй дубль подряд и был признан игроком дня в КХЛ.
Спустя пару дней эксперты Лиги объявили казахстанца лучшим хоккеистом недели.
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