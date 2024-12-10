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Спорт

"Реал" победил "Аталанту" в матче Лиги чемпионов

«Реал» в гостях победил «Аталанту» в матче Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 02:58 Фото: Instagram/realmadrid
Ночью 11 декабря подошел к концу шестой тур Лиги чемпионов, в котором встречались "Аталанта" и мадридский "Реал". Игра проходила на стадионе "Джевисс" в Бергамо (Италия), сообщает Zakon.kz.

В качестве главного арбитра встречи выступил Томаш Листкевич из Польши. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 10-й минуте счет в матче открыл нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. На 36-й минуте Мбаппе заменили из-за повреждения. Вместо французского игрока на поле вышел вингер Родриго Гоэс. На 45+2-й минуте полузащитник хозяев Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие, забив с пенальти.

На 56-й минуте вингер Винисиус Жуниор вывел "сливочных" вперед. На 59-й минуте полузащитник испанского гранда Джуд Беллингем укрепил его преимущество. В середине второго тайма нападающий "Аталанты" Адемола Лукман сократил отставание своей команды.

В минувшем туре общего этапа Лиги чемпионов "Аталанта" победила швейцарский "Янг Бойз" со счетом 6:1. В свою очередь, "сливочные" уступили "Ливерпулю" со счетом 0:2. В матче 7-го тура соревнования "Аталанта" встретится со "Штурмом" (21 января), "Реал" – с "Ред Булл Зальцбург" (22 января).

Ранее стало известно о том, как английский футбольный клуб "Ливерпуль" в Испании сыграл с "Жироной" в рамках Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
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