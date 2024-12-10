Скандальная боксерша вытеснила Роналду и Месси из топ-5 популярных спортсменов
Фото: Instagram/ imane_khelif_10
Поисковая система Google подвела итоги 2024 года по запросам пользователей в интернете, где первое место по популярности среди всех спортсменов заняла 25-летная алжирская олимпийская чемпионка Иман Хелиф, известная по скандалу с гендерным тестом, сообщает Zakon.kz.
Спортсмены, которыми большего всего интересовались пользователи в 2024 году в Google:
- Иман Хелиф – олимпийская чемпионка по боксу 2024 года из Алжира;
- Майк Тайсон – легендарный американский боксер;
- Ламин Ямаль – молодой и талантливый испанский футболист клуба "Барселона";
- Симона Байлз – американская гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира;
- Джейк Пол – американский спортивный блогер и профессиональный боксер, победивший в ноябре Майка Тайсона.
Ранее появились новые подробности скандального дела алжирской боксерши Иман Хелиф. Она заявила, что не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы.
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