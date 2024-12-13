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Спорт

"Челси" вышел в плей-офф Лиги конференций, у "Астаны" есть еще шанс

Футбол Плей-офф ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:15 Фото: Instagram/chelseafc
Лондонский футбольный клуб "Челси" после визита в Алматы досрочно пробился в весеннюю стадию плей-офф Лиги конференций УЕФА, показав максимальный результат – выиграв пять из пяти возможных матчей, сообщает Zakon.kz.

По итогам пятого тура общего этапа Лиги конференций команда Энцо Марески сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу с максимальным количеством очков – 15.

12 декабря "аристократы" обыграли на Центральном стадионе Алматы столичную "Астану" (3:1) и теперь спокойно могут готовиться к играм плей-офф.

 

Если лондонский коллектив выполнил свою задачу, то у подопечных Григория Бабаяна остаются минимальные шансы попасть на стыковые игры Лиги конференций.

В данный час "Астана" располагается на 28-й позиции из 36 клубов текущего турнира, и при удачном стечении обстоятельств в последнем туре наши футболисты могут еще ухватиться за возможность сыграть в стыках. 

Лига конференций УЕФА с этого года проводится в новом формате. Каждая команда играет по шесть матчей – три дома и три на выезде – против шести разных соперников. 

По итогам общего этапа восемь лучших клубов выйдут напрямую в 1/8 финала. А коллективы, занявшие места с девятого по 24-е, примут участие в стыковом турнире. 

У "Астаны" здесь единственный выход – 19-го декабря обыгрывать на выезде "АПОЭЛ". Киприотам тоже нужна победа, они могут сразу напрямую залететь в плей-офф. Но также надо учитывать, что ряд конкурентов столичной команды, которые стоят выше нее, должны потерять очки. 

Тем временем казахстанский боксер Абылайхан Жусупов по прилету на Родину получил хорошую новость, ему присвоили звание чемпиона Азии-2024. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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