"Челси" вышел в плей-офф Лиги конференций, у "Астаны" есть еще шанс

Лондонский футбольный клуб "Челси" после визита в Алматы досрочно пробился в весеннюю стадию плей-офф Лиги конференций УЕФА, показав максимальный результат – выиграв пять из пяти возможных матчей, сообщает Zakon.kz.

По итогам пятого тура общего этапа Лиги конференций команда Энцо Марески сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу с максимальным количеством очков – 15.

12 декабря "аристократы" обыграли на Центральном стадионе Алматы столичную "Астану" (3:1) и теперь спокойно могут готовиться к играм плей-офф.

Если лондонский коллектив выполнил свою задачу, то у подопечных Григория Бабаяна остаются минимальные шансы попасть на стыковые игры Лиги конференций.

В данный час "Астана" располагается на 28-й позиции из 36 клубов текущего турнира, и при удачном стечении обстоятельств в последнем туре наши футболисты могут еще ухватиться за возможность сыграть в стыках.

Лига конференций УЕФА с этого года проводится в новом формате. Каждая команда играет по шесть матчей – три дома и три на выезде – против шести разных соперников.

По итогам общего этапа восемь лучших клубов выйдут напрямую в 1/8 финала. А коллективы, занявшие места с девятого по 24-е, примут участие в стыковом турнире.

У "Астаны" здесь единственный выход – 19-го декабря обыгрывать на выезде "АПОЭЛ". Киприотам тоже нужна победа, они могут сразу напрямую залететь в плей-офф. Но также надо учитывать, что ряд конкурентов столичной команды, которые стоят выше нее, должны потерять очки.

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