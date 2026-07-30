Казахстанка стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в Азербайджане
Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана завоевала свою первую медаль на чемпионате мира U17, который проходит в Баку (Азербайджан). Серебряную награду в копилку команды принесла Айша Абдималик, сообщает Zakon.kz.
В финале весовой категории до 65 кг казахстанская спортсменка уступила представительнице Монголии Ариунзул Болдбаатар.
Аянат Мейнамбай в финальной блоке боролась за бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов, однако уступила американке Исле Сильве.
Ранее сообщалось, что в Астане назвали первых победителей чемпионата Казахстана по велоспорту на треке.
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