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Спорт

Казахстанка стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в Азербайджане

Казахстанка стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 21:45 Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана завоевала свою первую медаль на чемпионате мира U17, который проходит в Баку (Азербайджан). Серебряную награду в копилку команды принесла Айша Абдималик, сообщает Zakon.kz.

В финале весовой категории до 65 кг казахстанская спортсменка уступила представительнице Монголии Ариунзул Болдбаатар.

Аянат Мейнамбай в финальной блоке боролась за бронзовую медаль в весовой категории до 49 килограммов, однако уступила американке Исле Сильве.

Ранее сообщалось, что в Астане назвали первых победителей чемпионата Казахстана по велоспорту на треке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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