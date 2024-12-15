ФК "Ливерпуль" испортил свою вечеринку запрещенными веществами

Фото: pixabay

Рождественская вечеринка сотрудников футбольного клуба "Ливерпуль" в городском соборе прервана раньше времени из-за сообщений в газетах. В местных изданиях сообщили, что на мероприятии употребляли наркотики, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, на вечеринке у сотрудников ФК "Ливерпуль" обнаружили "наркотические принадлежности". Футбольный клуб "Ливерпуль" сообщил, что один из сотрудников "восстанавливается" после госпитализации во время этого мероприятия. В сообществе также дали комментарий по этому инциденту: "Во время мероприятия на прошлой неделе произошел инцидент, который не соответствовал нашим основным ценностям. Дежурная команда следовала правильным процедурам, чтобы довести мероприятие до скорейшего завершения". Ранее нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха признали лучшим футболистом ноября в АПЛ.



Поделиться новостью