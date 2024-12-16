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Спорт

"Кайрат" узнал место проведения "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу

Футзал Место Финала, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 21:23 Фото: Instagram/afckairat
C 2 по 4 мая 2025 года на арене "Антарес" во французском городе Ле-Ман пройдет финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, где в числе четырех клубов будет и казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

В борьбе за главный за трофей европейского клубного футзала конкуренцию "Кайрату" составят испанские коллективы "Пальма" и "Картахена", а также португальский "Спортинг".

Все эти четыре команды заняли первые места в своих подгруппах, в рамках недавних игр Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Футзал Финал ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 21:23

Фото: Instagram/afckairat

В этом списке есть и действующий чемпион турнира – "Пальма", с которым будут конкурировать двукратные чемпионы данных соревнований "Спортинг" и "Кайрат" и плюс дебютант "Финала четырех" – "Картахена".

Дата проведения жеребьевки предстоящего турнира будет обнародована позже. Здесь стоит отметить, что "Пальма" стремится стать первым клубом, кто завоевал титул три раза подряд. 

Наш "Кайрат", как и "Спортинг", планируют стать первой командой не из Испании, которая трижды может выиграть этот турнир.

Из всей этой четверки алматинская дружина досрочно завоевала путевку в "Финал четырех". 

В ночь на 1 декабря определились участники будущего "Финала Четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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