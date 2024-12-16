"Кайрат" узнал место проведения "Финала четырех" Лиги чемпионов по футзалу
В борьбе за главный за трофей европейского клубного футзала конкуренцию "Кайрату" составят испанские коллективы "Пальма" и "Картахена", а также португальский "Спортинг".
Все эти четыре команды заняли первые места в своих подгруппах, в рамках недавних игр Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: Instagram/afckairat
В этом списке есть и действующий чемпион турнира – "Пальма", с которым будут конкурировать двукратные чемпионы данных соревнований "Спортинг" и "Кайрат" и плюс дебютант "Финала четырех" – "Картахена".
Дата проведения жеребьевки предстоящего турнира будет обнародована позже. Здесь стоит отметить, что "Пальма" стремится стать первым клубом, кто завоевал титул три раза подряд.
Наш "Кайрат", как и "Спортинг", планируют стать первой командой не из Испании, которая трижды может выиграть этот турнир.
Из всей этой четверки алматинская дружина досрочно завоевала путевку в "Финал четырех".
В ночь на 1 декабря определились участники будущего "Финала Четырех" Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.