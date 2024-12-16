Мбаппе вернулся к тренировкам с "Реалом" после травмы
Фото: Instagram/k.mbappe
После удачного матча 6-го тура Лиги Чемпионов с "Аталантой" (3:2), Киллиан Мбаппе вернулся к занятиям со всей командой, сообщает Zakon.kz.
По информации The Times of India, французский нападающий приступил к тренировкам.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.
В последнем победном матче француз отметился одним голом.
Ранее сообщалось, что "Реал" объявил о травме француза Килиана Мбаппе.
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