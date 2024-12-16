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Спорт

Мбаппе вернулся к тренировкам с "Реалом" после травмы

Мбаппе вернулся к тренировкам с &quot;Реалом&quot; после травмы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 03:59 Фото: Instagram/k.mbappe
После удачного матча 6-го тура Лиги Чемпионов с "Аталантой" (3:2), Киллиан Мбаппе вернулся к занятиям со всей командой, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, французский нападающий приступил к тренировкам.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

В последнем победном матче француз отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что "Реал" объявил о травме француза Килиана Мбаппе.

Аксинья Титова
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