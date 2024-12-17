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Спорт

"Барыс" объявил состав на гостевые матчи КХЛ

&quot;Барыс&quot; объявил состав на гостевые матчи КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 07:35 Фото: Instagram/barys_official
Астанинский "Барыс" отправился в выездное турне по маршруту Москва – Мытищи – Челябинск, сообщает Zakon.kz.

В состав "Барыса" войдут:

  • Вратари: Никита Бояркин, Юхан Маттссон, Андрей Шутов.
  • Защитники: Виктор Антипин, Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Мади Диханбек, Никита Камалов, Артём Королёв, Илья Хохлов.
  • Нападающие: Алихан Асетов, Станислав Бочаров, Антон Бурдасов, Дамир Жафяров, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Иван Николишин, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Никита Сетдиков, Ансар Шайхмедденов.

В пресс-службе клуба сообщают, что Бейбарыс Оразов находится в расположении молодежной сборной Казахстана, которая готовится к предстоящему чемпионату мира U-20 в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что сборные по хоккею Казахстана и России встретились на Кубке Первого канала.

Аксинья Титова
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