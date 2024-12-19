"Реал" завоевал пять титулов в 2024 году

Мадридский футбольный клуб "Реал" выиграл пятый трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее мадридцы выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, сообщает Zakon.kz.

Богатая коллекция команды Карло Анчелотти была пополнена пятой наградой 18 декабря, когда "мадридцы" завоевали Межконтинентальный кубок FIFA, обыграв в решающем матче мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.

В текущем календарном году "сливочные" также выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

К тому же королевский коллектив в рекордный четвертый раз победил в финале Межконтинентального кубка. До этого они побеждали в этом турнире в 1960, 1998 и 2002 годах.

Преследователем является итальянский "Милан", у которого три трофея данных соревнований.