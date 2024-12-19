#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Спорт

"Реал" завоевал пять титулов в 2024 году

Футбол Реал 5 титулов, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 10:53 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский футбольный клуб "Реал" выиграл пятый трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее мадридцы выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, сообщает Zakon.kz.

Богатая коллекция команды Карло Анчелотти была пополнена пятой наградой 18 декабря, когда "мадридцы" завоевали Межконтинентальный кубок FIFA, обыграв в решающем матче мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.

В текущем календарном году "сливочные" также выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

К тому же королевский коллектив в рекордный четвертый раз победил в финале Межконтинентального кубка. До этого они побеждали в этом турнире в 1960, 1998 и 2002 годах.

Преследователем является итальянский "Милан", у которого три трофея данных соревнований.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Хет-трик Жезуса вывел "Арсенал" в полуфинал Кубка Английской лиги
Спорт
11:42, Сегодня
Хет-трик Жезуса вывел "Арсенал" в полуфинал Кубка Английской лиги
Мбаппе выиграл второй трофей за четыре месяца в составе "Реала"
Спорт
10:00, Сегодня
Мбаппе выиграл второй трофей за четыре месяца в составе "Реала"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: