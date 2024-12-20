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Спорт

"Челси" одержал максимальные шесть побед и занял первое место в Лиге конференций

Футбол Лидер ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 09:45 Фото: Instagram/chelseafc
Английский футбольный клуб "Челси" выиграл во всех шести матчах общего этапа Лиги конференций УЕФА, забив в ворота соперников 26 голов, при этом пропустил в свои всего лишь пять, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 20 декабря команда Энцо Марески на "Стэмфорд Бридж" разгромила ирландский "Шэмрок Роверс" со счетом 5:1 в рамках шестого тура Лиги конференций.

Эта победа стала для "аристократов" шестой из шести возможных на общем этапе данного турнира.

Набрав максимальные 18 очков, лондонский клуб разместился на первой строчке турнирной таблицы Лиги конференций и далее сыграет в весенней стадии плей-офф.

"Очень доволен игрой и результатом, могли сыграть ниже своих возможностей, но ребята показали, насколько они профессиональны, так и должно быть. Они знают – не будут работать должным образом, играть не будут. Стараемся ротировать состав и сегодня пришел черед молодых игроков. Ачимпонг и Джордж все еще очень молоды, но мы ими довольны".Главный тренер "Челси" Энцо Мареска

После успеха над "Шэмроком" "Челси" продлил свою победную серию до восьми игр. В целом, "лондонцы" не проигрывают уже на протяжении 11-ти последних матчей, начиная с 30 октября. Тогда уступили на выезде "Ньюкаслу" в Кубке Англии (0:2).

12 декабря команда Марески побывала в Казахстане, когда на Центральном стадионе Алматы обыграла нашу "Астану" (3:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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