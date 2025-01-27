"Лучшая новость дня": как казахстанцы отреагировали на уход Станислава Черчесова
Ранее в Казахстанской федерации футбола заявили, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь его тренерский штаб. Казахстанская федерация футбола поблагодарила опытного специалиста и его помощников за проделанную работу.
Отметим, что публикация КФФ в Instagram об уходе главного тренера сборной РК за считаные минуты собрала большое количество лайков и комментариев.
Комментаторы, по большей части, с радостью восприняли новость, что Черчесов покидает сборную Казахстана по футболу:
- "Поздравляю".
- "Лучшая новость дня".
- "Сегодня буду отмечать".
- "Не смотри назад, дорогой".
- "Какая радость, какое счастье".
- "Как же хорошо. Классная новость".
- "Вот почему морозы отошли и выглянуло солнце".
- "Самая приятная новость дня! Что мы скажем? Ура!"
- "Раньше не радовались уходу тренера, сегодня – радуемся".
- "Хоть такими новостями радуйте, даже если играми не радуете".
- "Съел часть денег государства (может, поделился). А теперь надо тренера из Европы".
Другие предложили вернуть Магомеда Адиева, который был главным тренером сборной до Станислава Черчесова:
- "Адиев, вернись".
- "Верните Магомеда Адиева, не пожалеете".
- "Пусть вернется Магомед Адиев! Верните Адиева".
- "Адиева возвращайте. Он был не только тренер, но и всей душой болел за сборную".
Третьи и вовсе на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу предложили немецкого тренера Юргена Клоппа:
- "Давайте как-нибудь пригласим Клоппа".
По информации КФФ, кандидатура нового главного тренера национальной сборной сейчас рассматривается.
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Напомним, 61-летний Станислав Черчесов встал у руля сборной Казахстана 3 июня 2024 года. Под его руководством казахстанские футболисты провели шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА, где набрали только одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.