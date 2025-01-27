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Спорт

"Лучшая новость дня": как казахстанцы отреагировали на уход Станислава Черчесова

&quot;Лучшая новость дня&quot;: как казахстанцы отреагировали на уход Станислава Черчесова, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 18:00 Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official
Сегодня, 27 января 2025 года, российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Как на это отреагировали казахстанцы – в материале Zakon.kz.

Ранее в Казахстанской федерации футбола заявили, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь его тренерский штаб. Казахстанская федерация футбола поблагодарила опытного специалиста и его помощников за проделанную работу.

Отметим, что публикация КФФ в Instagram об уходе главного тренера сборной РК за считаные минуты собрала большое количество лайков и комментариев.

Комментаторы, по большей части, с радостью восприняли новость, что Черчесов покидает сборную Казахстана по футболу:

  • "Поздравляю".
  • "Лучшая новость дня".
  • "Сегодня буду отмечать".
  • "Не смотри назад, дорогой".
  • "Какая радость, какое счастье".
  • "Как же хорошо. Классная новость".
  • "Вот почему морозы отошли и выглянуло солнце".
  • "Самая приятная новость дня! Что мы скажем? Ура!"
  • "Раньше не радовались уходу тренера, сегодня – радуемся".
  • "Хоть такими новостями радуйте, даже если играми не радуете".
  • "Съел часть денег государства (может, поделился). А теперь надо тренера из Европы".

Другие предложили вернуть Магомеда Адиева, который был главным тренером сборной до Станислава Черчесова:

  • "Адиев, вернись".
  • "Верните Магомеда Адиева, не пожалеете".
  • "Пусть вернется Магомед Адиев! Верните Адиева".
  • "Адиева возвращайте. Он был не только тренер, но и всей душой болел за сборную".

Третьи и вовсе на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу предложили немецкого тренера Юргена Клоппа:

  • "Давайте как-нибудь пригласим Клоппа".

По информации КФФ, кандидатура нового главного тренера национальной сборной сейчас рассматривается.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 18:00
Экс-тренер сборной Казахстана получил должность в КФФ
, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 18:00

Напомним, 61-летний Станислав Черчесов встал у руля сборной Казахстана 3 июня 2024 года. Под его руководством казахстанские футболисты провели шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА, где набрали только одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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