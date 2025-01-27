"Лучшая новость дня": как казахстанцы отреагировали на уход Станислава Черчесова

Сегодня, 27 января 2025 года, российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Как на это отреагировали казахстанцы – в материале Zakon.kz.

Ранее в Казахстанской федерации футбола заявили, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь его тренерский штаб. Казахстанская федерация футбола поблагодарила опытного специалиста и его помощников за проделанную работу.

Отметим, что публикация КФФ в Instagram об уходе главного тренера сборной РК за считаные минуты собрала большое количество лайков и комментариев.

Комментаторы, по большей части, с радостью восприняли новость, что Черчесов покидает сборную Казахстана по футболу:

"Поздравляю".

"Лучшая новость дня".

"Сегодня буду отмечать".

"Не смотри назад, дорогой".

"Какая радость, какое счастье".

"Как же хорошо. Классная новость".

"Вот почему морозы отошли и выглянуло солнце".

"Самая приятная новость дня! Что мы скажем? Ура!"

"Раньше не радовались уходу тренера, сегодня – радуемся".

"Хоть такими новостями радуйте, даже если играми не радуете".

"Съел часть денег государства (может, поделился). А теперь надо тренера из Европы".

Другие предложили вернуть Магомеда Адиева, который был главным тренером сборной до Станислава Черчесова:

"Адиев, вернись".

"Верните Магомеда Адиева, не пожалеете".

"Пусть вернется Магомед Адиев! Верните Адиева".

"Адиева возвращайте. Он был не только тренер, но и всей душой болел за сборную".

Третьи и вовсе на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу предложили немецкого тренера Юргена Клоппа:

"Давайте как-нибудь пригласим Клоппа".

По информации КФФ, кандидатура нового главного тренера национальной сборной сейчас рассматривается.

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Напомним, 61-летний Станислав Черчесов встал у руля сборной Казахстана 3 июня 2024 года. Под его руководством казахстанские футболисты провели шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА, где набрали только одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.