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#Крушение самолета в Актау
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Спорт

Черчесов и клуб казахстанца Самородова отреагировали на трагедию в Актау

Футбол Соболезнование Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:50 Фото: акимат Мангистауской области
25 декабря представители сборной Казахстана по футболу выразили слова сочувствия родным и близким пострадавших в трагедии с воздушным судном азербайджанских авиалиний в городе Актау, сообщает Zakon.kz.

Соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines выразили главный тренер нашей сборной – Станислав Черчесов, а также команда казахстанского нападающего Максима Самородова – клуб "Ахмат".

Футбол Соболезнование Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:50

Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official

Данная трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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