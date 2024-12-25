Черчесов и клуб казахстанца Самородова отреагировали на трагедию в Актау
Фото: акимат Мангистауской области
25 декабря представители сборной Казахстана по футболу выразили слова сочувствия родным и близким пострадавших в трагедии с воздушным судном азербайджанских авиалиний в городе Актау, сообщает Zakon.kz.
Соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines выразили главный тренер нашей сборной – Станислав Черчесов, а также команда казахстанского нападающего Максима Самородова – клуб "Ахмат".
Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official
Данная трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.
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